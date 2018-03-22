События

23:49 22.03.2018

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ива Ле Дриана, на которой обсуждались вопросы непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, ситуация на Донбассе, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН и продолжения реформ в Украине.

"Президент Украины Петр Порошенко принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в четверг вечером.

П.Порошенко выразил благодарность за неизменной поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории украинского Крыма.

"Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы", – отмечено в сообщении.

Стороны поддержали важность выполнения безопасности условий минских договоренностей и большое значение продолжения работы в нормандской формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

"Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции. Глава государства возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время", – отметили в пресс-службе главы государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин начинает процесс создания министерства по делам ветеранов

Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок"

Конгресс США одобрил выделение Украине $620,7 млн

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

"Укрпошта" открыла "Арт Хаб" в здании Главпочтамта в Киеве

Массовые забастовки привели к сложной транспортной ситуации во Франции

В Луганской и Донецкой областях из-за непогоды обесточенными остаются 4 населенных пункта

В зоне АТО в четверг боевики придерживались перемирия

Генпрокуратура предупредила незаконную передачу имущества Реабилитационного центра "Конча-Заспа" в частную собственность

Из-за сообщения о минировании с железнодорожного вокзала в Харькове эвакуировали около 1000 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

С начала суток в зоне АТО было тихо

В Украине обучается более 66 тыс. иностранных студентов - Минобразования

В Черновцах потушили пожар в помещении транспортного колледжа – ГСЧС

В "Рухе новых сил" отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой

В Киеве переименовали семь улиц, уточнили названия еще троих

СБУ пресекла нелегальные поставки продукции "Азовкабеля" для российских подлодок

Синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с ночными морозами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА