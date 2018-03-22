События

23:23 22.03.2018

Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок"

Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила о положительной идентификации учеными лаборатории в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.

"Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок"", - говорится в заявлении.

По словам Т.Мэй, в Великобритании уверены в том, что "Россия ранее производила это вещество".

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность (за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - ИФ) несет Россия. Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Массовые забастовки привели к сложной транспортной ситуации во Франции

Массовая забастовка работников транспорта пройдет во Франции в четверг

Кличко 22-23 марта посетит Германию

Джонсон объяснил решение о недопуске представителей РФ к Скрипалям действующими в Великобритании правилами

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Британская полиция вновь заявила о предстоящих "многих месяцах" расследования отравления Скрипаля

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

Эксперты ОЗХО приступили к работе в Солсбери по "делу Скрипаля"

Мэй заявила о наличии у России мотива и намерения отравить Скрипалей

ПОСЛЕДНЕЕ

Конгресс США одобрил выделение Украине $620,7 млн

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

"Укрпошта" открыла "Арт Хаб" в здании Главпочтамта в Киеве

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

С начала суток в зоне АТО было тихо

В Украине обучается более 66 тыс. иностранных студентов - Минобразования

В Черновцах потушили пожар в помещении транспортного колледжа – ГСЧС

В "Рухе новых сил" отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой

В Киеве переименовали семь улиц, уточнили названия еще троих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА