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22:27 22.03.2018

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

Боевая готовность, в которую сегодня привели воздушные силы украинской армии, снята, сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Струтинского, передает "Громадское радио".

"Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снята", – заявил спикер.

По словам Д.Струтинского воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

"Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, – ред.) и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", - сказал он.

Как сообщалось, силы и средства Воздушных сил ВСУ в четверг зафиксировали провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного моров по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

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