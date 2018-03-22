В Киеве переименовали семь улиц, уточнили названия еще троих

Депутаты Киевского горсовета на пленарном заседании в четверг поддержали ряд переименований столичных топонимов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно принятому решению, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе возвращено историческое название – переулок Воздвиженский.

Кроме того, переименованы пять улиц и переулок: ул.Гайдара в Голосеевском районе (местность Паньковщина) переименовала в ул.Семьи Праховых, ул.Петровского в Деснянском районе (с.Троещина) - в ул.Василия Щавинского, ул.Новороссийская в Днепровском районе (поселок ДВРЗ) - в ул.Опришковскую, ул.Александра Горовица в Соломенском районе (Александровская слободка) - в ул.Василия Барки, пер. Михаила Реута в Печерском районе - в пер. Памвы Беринды, ул.Пугачева в Шевченковском районе (местность Лукьяновка) - в ул.Академика Ромоданова.

В соответствии с решением, уточнены названия двух улиц и переулка, изменения касаются лишь написания имен собственных: ул.Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться ул.Алматинская, а ул.Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться ул.Костанайская и пер.Костанайский.