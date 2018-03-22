СБУ пресекла нелегальные поставки продукции "Азовкабеля" для российских подлодок

Служба безопасности Украины пресекла в Запорожской области операцию российских спецслужб по вывозу из предприятия г.Бердянск кабелей для подводных лодок Военно-морских сил РФ, сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Следствием установлено, что злоумышленники продавали товары для российских ВМС через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Заказчиком махинации оказались российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в то числе и тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым.

В ходе обысков на предприятии, расположенном в Запорожской области, была изъята документация и партия товара военного назначения, которая в ближайшее время должна была быть отправлена транзитом в РФ.

Открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) и ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах области, речь идет об ООО "Азовская кабельная компания", созданной на базе бердянского завода "Азовкабель".

Предприятие изготавливало кабели для подводных лодок РФ и до 2014 года напрямую продавало свою продукцию для ВМС РФ. По данным источников, после введения Украиной антироссийских санкций, связанных с военной агрессией РФ против Украины, бердянское предприятие уже не могло поставлять свою продукцию стране-агрессору, поэтому была разработана схема ввоза в РФ кабелей для российских подводных лодок через одну из прибалтийских компаний.

На данный момент на территории предприятия "Азовкабель" продолжаются обыски.