События

16:45 22.03.2018

Силы и средства украинской ПВО были приведены в боевую готовность после провокации РФ

Силы и средства украинской ПВО были приведены в боевую готовность после провокации РФ

Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины в четверг зафиксировали провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года, сообщается на странице командования Воздушных сил в соцсети Facebook.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного моров по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Свидетель защиты Януковича из Крыма рассказала о нападениях на автобусы при возвращении с "антимайдана" в 2014 году

Суд допрашивает жительницу Крыма по делу о госизмене Януковича

Непризнание выборов президента РФ в Крыму станет дополнительным аргументом для расширения санкций – Петренко

Бойкотом незаконных выборов президента РФ жители Крыма продемонстрировали всему миру верность Украине - Чубаров

В МинТот призывают крымчан игнорировать проводимые "выборы"

Действия Киева по голосованию 18 марта продиктованы принципиальной позицией в борьбе за украинский Крым

Прокуратура АРК предупредила об ответственности за участие в организации выборов президента РФ в Крыму

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

Cуд в Крыму изменил приговор украинскому активисту Балуху

Генконсульство не советует туристам из Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта из-за "возможных провокаций"

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла нелегальные поставки продукции "Азовкабеля" для российских подлодок

Синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с ночными морозами

Британский Совет объявил о прекращении деятельности в РФ

Источник сообщил о замене посла России в Аргентине

Генпрокурор подписал и объявил подозрение Н.Савченко в присутствии ее адвоката

Через 11 дней в Украине стартует весенняя призывная кампания - Генштаб ВСУ

Жителям горных районов Украины нужно обеспечить доступ к медицине, образованию и инфраструктуре - Гройсман

Вера Савченко ждет реакции международных партнеров Украины на действия властей в отношении своей сестры Надежды

В Запорожье возле здания облсовета произошла потасовка между полицией и ветеранами АТО

СБУ пресекла в Харьковской области деятельность агентурной сети российских спецслужб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА