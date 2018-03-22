События

16:21 22.03.2018

Источник сообщил о замене посла России в Аргентине

Новым послом России в Аргентине может стать замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в парламенте.

Он не стал уточнять детали состоявшегося обсуждения этой кандидатуры, сославшись на закрытость заседания. В том числе, собеседник агентства не ответил на вопрос, шла ли речь о "кокаиновом скандале" при принятии этого кадрового решения.

"Но в целом мы можем сказать, что Россия совершенно не причастна к этому скандалу - ни российские дипломаты, ни нынешний посол", - заявил источник. По его словам, инцидент сейчас тщательно расследуется российской следственной группой совместно с аргентинскими спецслужбами. "И результаты расследования, видимо, будут обнародованы по линии соответствующих спецслужб", - добавил он.

Что касается нынешнего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, то он работает там с 2011 года, то есть почти восемь лет, и, таким образом, подчеркнул собеседник агентства, "речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом - ИФ)".

Кроме того, по данным этого же источника, в четверг думский комитет по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего посла в Аргентине Коронелли на пост посла РФ в Мексике.

Согласно процедуре, МИД РФ вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента РФ.

Кокаиновое дело

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Абянова, Худжамова и Калмыкова. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с моменты его фактического задержания. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его заочный арест. 1 марта Ковальчук был задержан в пригороде Берлина у себя дома. 2 марта немецкий суд заключил Ковальчука под стражу до принятия решения по запросу России о его экстрадиции.

Всем фигурантам "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ пресекла в Харьковской области деятельность агентурной сети российских спецслужб

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

РФ частично ограничила движение грузовиков через границу

СБУ заблокировала попытки пропагандистов РФ популяризировать в Интернете "Житомирскую народную республику"

Пограничники задержали контрабандные сигареты на сумму 900 тыс. грн на границе с РФ

Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Акция националистов у здания посольства РФ в Киеве проходит мирно

Акция националистов у здания консульства РФ во Львове проходит без эксцессов

Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории вокруг генконсульства России в Одессе

Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла нелегальные поставки продукции "Азовкабеля" для российских подлодок

Синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с ночными морозами

Силы и средства украинской ПВО были приведены в боевую готовность после провокации РФ

Британский Совет объявил о прекращении деятельности в РФ

Генпрокурор подписал и объявил подозрение Н.Савченко в присутствии ее адвоката

Через 11 дней в Украине стартует весенняя призывная кампания - Генштаб ВСУ

Жителям горных районов Украины нужно обеспечить доступ к медицине, образованию и инфраструктуре - Гройсман

Вера Савченко ждет реакции международных партнеров Украины на действия властей в отношении своей сестры Надежды

В Запорожье возле здания облсовета произошла потасовка между полицией и ветеранами АТО

Массовые забастовки привели к сложной транспортной ситуации во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА