Через 11 дней в Украине стартует весенняя призывная кампания - Генштаб ВСУ

Весенняя призывная кампания-2018, в рамках которой на срочную службу в Украине планируется призвать свыше 15 тыс. украинцев в возрасте 20-27 лет, стартует 2 апреля, сообщает начальник ГУ персонала - заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"Всего подлежащих призыву у нас на сегодня 15 тыс. 190 человек. Из них в ВСУ будут направлены 8 тыс. 990 человек, в Госспецслужбу транспорта - 1 тыс., в Нацгвардию - 4 тыс., в Госпогранслужбу - 1 тыс. 200 человек", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Артеменко отметил, что призывные комиссии всех уровней начнут свою работу 2 апреля вместе со стартом кампании, а завершат ее 31 мая.

"Призыву на срочную военную службу подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лица, не достигшие 27-летнего возраста", - напомнил он.

Вместе с тем, представитель Генштаба ВСУ проинформировал, что с начала 2018 года на службу по контракту уже принято 6,7 тыс. человек.

Кроме этого, на сегодня сформирован оперативный резерв Вооруженных сил Украины в количестве 144 тыс. резервистов.