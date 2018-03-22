События

15:23 22.03.2018

Жителям горных районов Украины нужно обеспечить доступ к медицине, образованию и инфраструктуре - Гройсман

Жителям горных районов Украины нужно обеспечить доступ к медицине, образованию и инфраструктуре - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что отдаленные и горные регионы Украины нужно активно интегрировать в жизни страны и обеспечивать жителям этих районов доступ к медицине, образованию и качественной инфраструктуре.

"Нужно выработать подход, который позволит упростить жизнь жителям горных районов. Я понимаю, что такое, когда непросто добираться в школу, если нет доступа к медицине, образованию, пользованию инфраструктурой", - заявил В.Гройсман в ходе совещания по вопросам развития горных территорий, сообщает пресс-службы Кабинета министров в четверг.

По словам премьера, на данный момент в горных регионах проживает 670 тыс. граждан Украины.

"Наша задача - восстановить дороги, чтобы была эффективная логистика, сделать доступной медицину, образование, способствовать развитию туризма, размещению предприятий", - подчеркнул он.

Глава правительства также обратил внимание, что сегодня уже наработан специальный законопроект о развитии горной местности, а на уровне министерств работа будет фокусироваться на коммуникации с соответствующими громадами.

"Центральная власть готова распределить значительные средства - в объеме около 12 млрд грн, в том числе на развитие горных территорий и проработать вопрос зарплатных субвенций", - добавил премьер.

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