События

15:11 22.03.2018

В Запорожье возле здания облсовета произошла потасовка между полицией и ветеранами АТО

В Запорожье возле здания облсовета произошла потасовка между полицией и ветеранами АТО

 Возле здания Запорожского областного совета произошла потасовка между полицией и ветеранами АТО, которые блокировали полицейскую машину с задержанным соратником.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг группа участников АТО, в том числе прибывшие из Бердянска, пытались прорваться на сессию Запорожского облсовета, чтобы высказать депутатам ряд претензий, в том числе относительно предоставления государством земли для бойцов АТО.

Ветераны АТО хотели пройти в сессионный зал, однако полиция преградила им путь, поскольку те не имели пропусков для входа в здание.

После словесной перепалки бойцов АТО с правоохранителями их представителей все же пропустили в зал, где проходила сессия облсовета.

Однако депутаты отказали им в выступлении, поскольку те громко кричали из зала, и не хотели придерживаться установленного сессией регламента.

Недовольные действиями депутатов ветераны вышли на улицу, где произошли столкновения с полицией.

Один из протестующих - военный из Бердянска – был задержан. Участники акции пытались заблокировать проезд служебного автомобиля с задержанным соратником, однако им этого не удалось.

По словам митингующих, среди них есть пострадавшие.

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