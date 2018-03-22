СБУ пресекла в Харьковской области деятельность агентурной сети российских спецслужб

В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети.

В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ

По информации пресс-центра, при проведении следственных действий сотрудники спецслужбы задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ Генштаба ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

По информации спецслужбы, задержанные передавали российским кураторам личные данные участников АТО.

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.