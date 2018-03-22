События

14:20 22.03.2018

Львовский горсовет определил перечень дат, когда в городе будут вывешиваться красно-черные флаги

Львовский горсовет определил перечень дат, когда в городе будут вывешиваться красно-черные флаги

Львовский городской совет принял решение об использовании красно-черного флага "национально-освободительной борьбы украинского народа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект решения проголосовали 59 из 64 депутатов.

В решении указано, что красно-черный флаг будут вывешивать на площади возле здания городского совета и возле зданий 6 районных администраций.

Также решением утвержден перечень из 9 дат, когда над этими зданиями будут вывешивать красно-черный флаг.

1 января – в день рождения лидера ОУН Степана Бандеры, 2 февраля – день создания ОУН, 5 марта – день гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая – день памяти жертв политических репрессий (с жалобной лентой), четвертое воскресение мая – праздник Героев, 14 июня – день рождения основателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – день провозглашения Акта о возобновлении Украинского государства, 30 июля – день создания УВО, 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА.

Кроме того, красно-черный флаг будут устанавливать в эти дни с сессионном зале рядом с государственным флагом Украины и хоругвей горсовета.

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что подпишет решение немедленно.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львове акция правых партий возле Генконсульства РФ прошла без нарушений

Во Львове националисты не пустили голосовать двоих граждан РФ

Акция националистов у здания консульства РФ во Львове проходит без эксцессов

Возле генконсульства РФ во Львове спокойно и безлюдно

Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержан глава райадминистрации

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища

Сообщение о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове оказалось ложным

Во Львове три человека погибли в результате отравления угарным газом

Житомирский облсовет проголосовал за использование флага ОУН на территории области

Во Львове патрульные задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении

ПОСЛЕДНЕЕ

Н.Савченко в сопровождении следователей и сторонников пришла в Управление СБУ

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

В Черновцах горит помещение транспортного колледжа

Группа Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов – Луценко

Более 50 полнометражных фильмов сейчас снимаются в Украине

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года

Франко-украинский фильм с Жаном Рено хотят выпустить в прокат уже зимой 2019 года

Первая группа украинских вертолетчиков отбыла на ротацию в ДР Конго в рамках миротворческой миссии ООН

Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА