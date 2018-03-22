Львовский горсовет определил перечень дат, когда в городе будут вывешиваться красно-черные флаги

Львовский городской совет принял решение об использовании красно-черного флага "национально-освободительной борьбы украинского народа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект решения проголосовали 59 из 64 депутатов.

В решении указано, что красно-черный флаг будут вывешивать на площади возле здания городского совета и возле зданий 6 районных администраций.

Также решением утвержден перечень из 9 дат, когда над этими зданиями будут вывешивать красно-черный флаг.

1 января – в день рождения лидера ОУН Степана Бандеры, 2 февраля – день создания ОУН, 5 марта – день гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая – день памяти жертв политических репрессий (с жалобной лентой), четвертое воскресение мая – праздник Героев, 14 июня – день рождения основателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – день провозглашения Акта о возобновлении Украинского государства, 30 июля – день создания УВО, 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА.

Кроме того, красно-черный флаг будут устанавливать в эти дни с сессионном зале рядом с государственным флагом Украины и хоругвей горсовета.

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что подпишет решение немедленно.