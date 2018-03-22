События

14:18 22.03.2018

Н.Савченко в сопровождении следователей и сторонников пришла в Управление СБУ

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко в сопровождении журналистов и, предположительно, правоохранителей, направляется из здания Верховной Рады к находящемуся неподалеку Управлению Службы безопасности Украины по Киеву и области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, она направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро "Арсенальная".

Нардеп по-прежнему не отвечает на вопросы журналистов. Вместе с тем, на вопрос агентства, куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: "В тюрьму".

Н.Савченко следует по улице в сопровождении мужчин в гражданской одежде, которые не отвечают на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц в наличии специализированные средства связи, и предположительно они являются представителями правоохранительных органов.

В настоящее время процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление Службы безопасности Украины по Киеву и области.

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