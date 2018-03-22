События

13:55 22.03.2018

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины догадываются о том, кто стоит за организацией антиукраинской деятельности в стране, поэтому лишение депутатской неприкосновенности народного депутата Надежда Савченко – это только начало процесса борьбы с этими силами.

"Террористический дует Рубана – Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание – установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами портив Украинского государства", - сказал Ю.Луценко во время заключительного слова в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Н.Савченко в четвег.

Он подчеркнул, что это только начало этого процесса, а не конец

"Мы догадываемся, кто этот кукловод потому что слышным тут лозунги так называемого "Украинского выбора", - заявил генпрокурор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Н.Савченко в сопровождении следователей и сторонников пришла в Управление СБУ

Группа Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов – Луценко

Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Луценко утверждает, что депутатская неприкосновенность Савченко не нарушалась при получении фактов о ее неправомерной деятельности

Луценко заявляет о наличии доказательств участия РФ в предоставлении оружия Савченко и Рубану

Главный архитектор Василькова задержан на взятке

Реализацию судебной реформы, а также прогресс в расследовании преступлений экс-чиновников в Украине обсудили Луценко и представитель ПАСЕ

Барна: Ситуация вокруг Савченко - это продолжение гибридной войны против Украины

Нардепа Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля

Луценко допустил арест имущества предприятий Фирташа на более 500 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовский горсовет определил перечень дат, когда в городе будут вывешиваться красно-черные флаги

В Черновцах горит помещение транспортного колледжа

Более 50 полнометражных фильмов сейчас снимаются в Украине

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года

Франко-украинский фильм с Жаном Рено хотят выпустить в прокат уже зимой 2019 года

Первая группа украинских вертолетчиков отбыла на ротацию в ДР Конго в рамках миротворческой миссии ООН

Полицейские задержали в метро Киева мужчину со взрывчаткой, следовавшего в центр города

Саркози: обвинения по делу о финансовых нарушениях построены на заявлениях Каддафи, материальных доказательств нет

НАПК направило в суд протокол в отношении нардепа Микитася

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА