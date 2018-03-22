В Черновцах горит помещение транспортного колледжа

Спасатели ликвидируют пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа, в настоящее время возгорание локализовано.

Как сообщает в четверг пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа поступило на линию 101 в четверг, 22 марта, в 11:48.

Пожар локализован в 13:03.

На месте пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава и службы взаимодействия.

В настоящее время продолжается ликвидации пожара.