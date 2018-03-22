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12:39 22.03.2018

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года

Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года

Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2019 года.

"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины огласила свое поясняющее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в микроблоге в Твиттер в четверг.

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Интерфакс-Украина
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