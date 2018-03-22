События

10:19 22.03.2018

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

"Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг утром.

Как отмечается в информации, оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Вечером 21 марта пресс-служба прокуратуры АР Крым сообщила, что работники прокуратуры автономии совместно с сотрудниками СБУ в рамках открытого уголовного производства провели в Чернигове 6 обысков по месту жительства лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу страны и дестабилизации общественно-политической ситуации.

"В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленточки и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акций", - сообщает в среду пресс-служб прокуратуры АР Крым.

В прокуратуре напомнили, что 12 марта текущего года в рамках этого же уголовного производства провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и г.Киеве.

"Во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы по поддержке аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе 2 гранаты и более 600 патронов различного калибра, свидетельствующие о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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