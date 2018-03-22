События

08:09 22.03.2018

В Луганской и Донецкой областях из-за непогоды обесточенными остаются 4 населенных пункта

В Донецкой и Луганской областях без энергоснабжения остаются 4 населенных пункта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 22 марта остаются обесточенными 4 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Донецк – 2 и Луганска – 2", – говорится в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

В ГСЧС также отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено: 805 чел. и 587 единиц техники, в том числе от Государстенной службы по чрезвычайным ситуациям 476 чел. и 138 единиц техники.

Кроме того, подразделения ГСЧС провели буксировку 264 единиц автомобилей, в которых находилось 413 человек.

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