События

06:28 22.03.2018

В зоне АТО в четверг боевики придерживались перемирия

За прошедшие сутки боевики в зоне АТО на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере, сообщили в штабе пресс-центра АТО.

"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в четверг утром.

В целом, отмечается, что по всей линии разграничения сторон ситуация под надежным контролем подразделений сил АТО. Украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

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