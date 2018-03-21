Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" из-за карты Украины без Крыма

В связи с инцидентом в выпуске проекта "Холостяк" (The Bachelor Ua) от 16 марта с картой Украины, на которой полуостров Крым не был обозначен, как украинская территория, телеканал СТБ провел расследование и прекратил сотрудничество с режиссером монтажа данного проекта, допустившего оплошность, сообщает пресс-служба телеканала.

"Телеканал СТБ завершил служебное расследование по недопустимому инциденту с картой Украины, на которой не было полуострова Крым (выпуск проекта "Холостяк" от 16.03.2018). По его результатам выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно - международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлема для национального медиа", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, "полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которого противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".

В связи с этим, говорится в сообщении, "телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня".

Также СТБ принес свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе Холостяк от 16 марта - некорректное графическое изображение карты Украины.

"Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым - это Украина!", - подчеркнули в пресс-службе телеканала.

Также на телеканале сообщили, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах СТБ.

"Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - добавили в пресс-службе СТБ.