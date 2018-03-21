Минобразования определило приоритетом на 2018-2019 создание стратегии инновационного развития страны

Министерство образования и науки Украины определило приоритетом на 2018-2019 года создание стратегии инновационного развития и реформа законодательства о государственной поддержке инноваций.

"Для развития инноваций в Украине мы должны совместными усилиями принять решения, которое обеспечат непрерывность цепи развития инноваций от проведения исследования к производству", - цитирует министра образования и науки Лилию Гриневич пресс-служба Минобразования в среду.

Отмечается, что министерство определило себе приоритетные задачи на ближайшие 2 года, которые помогут усовершенствовать инновационную сферу.

В частности, к ним относятся: создание стратегии инновационного развития Украины; реформа законодательства о государственной поддержке инноваций; создание дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство; реформа экономических отношений в системе высшего образования; введение базового финансирования научной деятельности университетов по результатам их государственной аттестации; государственная поддержка международного инновационного сотрудничества в рамках Международной европейской инновационной научно-технической программы EUREKA.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за увеличение финансирования украинской науки и Фонда развития инноваций.