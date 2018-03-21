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18:08 21.03.2018

Реализацию судебной реформы, а также прогресс в расследовании преступлений экс-чиновников в Украине обсудили Луценко и представитель ПАСЕ

Реализацию судебной реформы, а также прогресс в расследовании преступлений экс-чиновников в Украине обсудили Луценко и представитель ПАСЕ

В Киеве состоялась встреча генерального прокурора Украины Юрия Луценко с содокладчиком Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Ээрик-Ниилсом Кроссом, в ходе которой стороны обсудили реализацию реформ и прогресс в расследовании ряда резонансных преступлений.

"Во время мероприятия Юрий Луценко очертил результаты работы ведомства в 2017 году, в том числе прогресс в вопросах противодействия коррупции и расследовании резонансных уголовных производств. В частности, стороны обсудили состояние следствия по преступлениям во время Революции Достоинства и экс-чиновников, а также продолжающуюся судебную реформу", - сообщает в среду Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины.

Генпрокурор отметил сотрудничество и помощь, оказываемую Советом Европы в процессе реформирования органов прокуратуры и основные задачи ведомства на текущий год.

"Ээрик-Ниильс Кросс в свою очередь положительно оценил информацию о работе органов и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном развитии взаимодействия ГПУ и институтов Совета Европы", - говорится в сообщении.

Во встрече также принял участие руководитель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

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