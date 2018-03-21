Киберполиция задержала киевлянина, который взломал сайт госучреждения и разместил на нем противоправный контент

Сотрудники киберполиции Национальной полиции Украины задержали 25-летнего киевлянина, который причастен к незаконному вмешательству в работу государственного ведомственного сайта.

Как сообщает в среду пресс-служба департамента киберполиции, полицейские установили причастность задержанного к нескольким вмешательствам в работу госсайтов в течение 2017 года. Уголовное производство по данному факту было начато в сентябре прошлого года по обращению государственного учреждения.

Во время проведения досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

"Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения. Используя эти уязвимости, молодой человек заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент. Кроме того, злоумышленник совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения", - сказано в сообщении.

По месту жительства мужчины полицейские провели санкционированный обыск. С его квартиры изъята компьютерная техника, которую он использовал для противоправных действий. Техника направлена на экспертизу.

С задержанным работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.