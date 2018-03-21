Суд призвал защиту Януковича обеспечить допрос 12 свидетелей 27-29 марта

Оболонский районный суд Киева призвал адвокатов Виктора Януковича обеспечить допрос экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главы Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка и еще ряд свидетелей на заседаниях по делу о госизмене экс-президента 27, 28 и 29 марта.

"Суд просит обеспечить прибытие свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова. За три дня мы способны допросить 12 свидетелей, это по 4 свидетеля в день. Мы допрашивали и по 6 свидетелей со стороны обвинения в день", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.

Как сообщалось, на заседании 21 марта к одобренным ранее в качестве свидетелей бывшим охранникам В.Януковича из Управления Госохраны Украины Константину Кобзарю и Сергею Бернацкому суд добавил по ходатайству защиты еще двух экс-охранников бывшего президента Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова.

Кроме того, суд просит адвокатов обеспечить допрос 4 апреля в режиме видеоконференции жителей Крыма Валерия Луговского, Романа Татарикова и Андрея Никифорова.

5 апреля суд предлагает допросить двух экспертов по ходатайству стороны защиты и бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов, директора охранной фирмы "Гроссер" Анатолия Кобылинского, которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича. Данный свидетель может непосредственно прибыть на заседание суда.