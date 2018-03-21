События

16:31 21.03.2018

Осенью в Украине стартует Год французского языка

Осенью в Украине стартует Год французского языка

В начале осени в Украине стартует Год французского языка, сообщил иностранный дел страны Павел Климкин.

"С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине... Если серьезно, то больше Франции и франц.языка у нас - это супер :)", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Twitter в среду.

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Интерфакс-Украина
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