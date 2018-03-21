События

16:26 21.03.2018

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

Представители оппозиционной партии "Самоопределение" в парламенте сербского края Косово распылили слезоточивый газ перед голосованием по соглашению с Черногорией о демаркации госграницы, сообщает в среду "Ассошиэйтед пресс".

В результате инцидента депутатов эвакуировали из здания Ассамблеи Косово.

Газ был распылен перед началом голосования по законопроекту о ратификации соглашения с Подгорицей, в рамках которого Косово потеряет около 8,2 тыс. гектаров территории, отмечается в сообщении.

Ратификация соглашения с Подгорицей входит в перечень предварительных условий для переговоров о безвизовом режиме между Косово и Евросоюзом.

Ранее представители оппозиции предупреждали, что намерены сорвать голосование по законопроекту.

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