ВККС допустила к конкурсу в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности 219 кандидатов

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины допустила к конкурсу в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности 219 кандидатов.

Согласно сообщению пресс-службы ВККС, из 234 кандидатов, которые планировали принять участие в конкурсе в IP-суд, 14 получили отказ в принятии документов, относительно еще одного кандидата вопрос отложен.

Большинство среди допущенных кандидатов - судьи (206), в числе остальных - патентные поверенные и адвокаты.

В комиссии также отметили, что среди допущенных присутствуют лица, участвовавшие в конкурсе в Верховный суд, однако их прежние результаты в нем не будут приниматься во внимание в ходе конкурса в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

"Процедура конкурса будет подобной конкурсу в Верховный суд. Все кандидаты пройдут специальную проверку уполномоченными органами СБУ, НАПК, НАБУ т.п., включая ГРД, сдадут экзамены, психологические тесты, а также пройдут собеседования с членами ВККСУ по результатам анализа досье", - отметили в ВККС.

Как сообщалось, конкурс на занятие 21 вакантной должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности ВККСУ объявила 6 октября.

Указа о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности президент Украины Петр Порошенко подписал 29 сентября.