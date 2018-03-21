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15:26 21.03.2018

Правительство Украины предоставило Офису привлечения и поддержки инвестиций статус госучреждения

Правительство Украины предоставило Офису привлечения и поддержки инвестиций статус госучреждения

Кабинет министров Украины сменил статус Офиса привлечения и поддержки инвестиций ((Ukraine Investment Promotion Office; UkraineInvest) с постоянного совещательного органа при правительстве на государственное учреждение.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как поясняет Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте, цели Офиса останутся неизменны.

Офис привлечения и поддержки инвестиций Украины UkraineInvest создан 19 октября 2016 года. Целью его работы является увеличение объемов прямых инвестиций за счет взаимодействия с инвесторами, которые стремятся выйти на украинский рынок. Координирует его работу правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций Оксана Маркарова. Финансирует UkraineInvest региональный фонд прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

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