События

14:27 21.03.2018

Кассационный уголовный суд оставил в силе пожизненный срок для убийцы сотрудника ППС в Харьковской области

Кассационный уголовный суд оставил в силе пожизненный срок для убийцы сотрудника ППС в Харьковской области

 Кассационный уголовный суд оставил без изменений решение Апелляционного суда Харьковской области о пожизненном заключении Артема Дериглазова (1989 года рождения), осужденного за убийство сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) Сергея Евлахова и ранение еще двух милиционеров летом 2010 года.

"Коллегия судей Апелляционного суда, учитывая обстоятельства событий и личности подсудимого, который отнесся к жизни людей с явным пренебрежением, пришла к выводу, что для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений применения лишения свободы на определенный срок является явно недостаточным и несправедливым. Точку в деле поставил высший судебный орган, постановление которого является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщается на портале "Судова влада України".

Как сообщалось, 7 июля 2010 года неизвестный застрелил из самодельного автомата сотрудника ППС Сергея Евлахова. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан А.Дериглазов. При задержании он открыл стрельбу и ранил двух сотрудников милиции.

А.Дериглазову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (ношение, приобретение, хранение, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

В октябре 2012 года Червонозаводский райсуд Харькова приговорил А.Дериглазова к пожизненному заключению. Защита добивалась смягчения приговора. В результате дело было возвращено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

15 июня 2015 года в результате повторного рассмотрения дела в отношении А.Дериглазова, обвиняемого в убийстве сотрудника ППС С.Евлахова и ранении еще двух милиционеров, Червонозаводский райсуд Харькова смягчил наказание с пожизненного на 15 лет лишения свободы.

На решение суда первой инстанции был подан ряд апелляционных жалоб. Прокуратура и пострадавшие требовали ужесточения наказания до пожизненного заключения, А.Дериглазов и его адвокат – смягчить до 12 лет лишения свободы.

3 апреля 2017 года Апелляционный суд Харьковской области отменил решение суда первой инстанции и назначил А.Дериглазову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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