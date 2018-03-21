Руководитель фракции "Самопомич" опасается, что ситуация вокруг НАБУ и САП может привести к разрушению этих органов

Скандал с возможной установкой "прослушки" в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого является обесцениванием САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и может стать путем к разрушению этих органов, считает глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"То, что происходит вокруг САП и НАБУ, является обычным обесцениванием единственного органа, который еще остается угрозой для олигархата", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

По словам О.Березюка, каждый человек, который занимает высокую должность в Украине, должен быть готовым к тому, что в отношении него ведут негласные следственные действия, в частности прослушивают. Глава фракции отметил, что не удивлен тем, что "прослушка" могла быть установлена в кабинете Н.Холодницкого.

"Находясь на любой высокой должности, начиная от президента, генерального прокурора, депутата или руководителя такого важного органа, нужно понимать, что ты живешь в "аквариуме". Я априори знаю, что в комнате, гостинице или даже вокруг масса средств, которые за тобой следят", - сказал он.

О.Березюк пояснил: "Я считаю, что все эти спекуляции и являются обесцениванием такого органа. И это путь его разрушения. По сравнению с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами, САП и НАБУ являются единственными институциями, которым еще можно доверять".

Ранее ряд СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.