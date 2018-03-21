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13:57 21.03.2018

Правительство создало рабгруппу по разрешению системных проблем иностранных инвесторов

Правительство создало рабгруппу по разрешению системных проблем иностранных инвесторов

Кабинет министров Украины утвердил создание и состав Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки предложений для решения системных проблем и налаживания эффективного сотрудничества с иностранными инвесторами для реализации их предложений по улучшению инвестиционного климата.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в состав рабочей группы под председательством правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций входят 37 человек (частично – по согласованию), в том числе директор Офиса привлечения и поддержки инвестиций (первый заместитель главы группы), бизнес-омбудсмен (замглавы группы).

В составе группы также представители министерств и ведомств (первые заместители и заместители министров и глав), глава ГФС, глава и заместитель ГП "Администрация морских портов", директор по финансам ПАО "Укрзализныця" (по согласованию), представители СБУ, Нацполиции, АМКУ.

Кроме того, в составе группы (по согласованию) – президент ассоциации предприятий "Украинский Национальный комитет Международной торговой палаты", специалисты Американской Торговой палаты.

В ходе заседания правительства первый вице-премьер Степан Кубив предложил также включить в состав рабочей группы руководителя Главного департамента по вопросам экономической политики Администрации президента.

Согласно документу, созданная рабгруппа является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, основные задачи которой – координация действий центральных органов исполнительной власти в подготовке предложений по разрешению системных проблем иностранных инвесторов, которые препятствуют реализации их инвестпроектов.

Организационное и информационное обеспечение работы группы осуществляет Секретариат Кабмина.

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