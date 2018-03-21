Националисты пикетировали администрацию президента с требованием уволить главу Николаевской обладминистрации

Около 80-ти представителей националистических организаций провели пикет здания администрации президента Украины Петра Порошенко в центре Киева с требованием уволить главу Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пикет днем в среду собрались активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора". По мнению пикетчиков, именно действия А.Савченко привели к гибели и.о.директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина.

"Из опубликований в СМИ информации следует, что к гибели Волошина привели действия руководства облгосадминистрации. Репутация А.Савченко имеет темные пятна уже длительное время. В этой связи мы убеждены, что данное лицо не имеет никакого права возглавлять местный орган исполнительной власти. Просим вас подписать указ об увольнении А.Савченко с должности главы администрации", - зачитал обращение представитель "Национального корпуса" Александр Алферов.

Данное обращение активисты передали представителю администрации.

После этого они запустили десятки бумажных самолетиков с надписями, обвиняющими А.Савченко, и разошлись

Пикет прошел мирно. Правопорядок обеспечивали несколько десятков сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и. о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), ведется следствие.

Следствие рассматривает 5 версий гибели летчика. "Рассматриваются пять версий совершения преступления: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области во вторник.

В.Волошин стал и. о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" в январе 2018 года. В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Народные депутаты неформальной группы "УДАР" из фракции "Блока Петра Порошенко" 20 марта обратились к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой взять под личный контроль расследование гибели В.Волошина.