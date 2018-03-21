Барна: Ситуация вокруг Савченко - это продолжение гибридной войны против Украины
Народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Олег Барна отмечает, что заявления внефракционного народного депутата Надежды Савченко являются примерами российского влияния на украинских политиков и являются частью гибридной войны, ведущейся РФ против Украины, сообщается на официальном сайте партии БПП.
"Примером российского влияния на политиков являются заявления Надежды Савченко об отказе Украине в предоставлении летального оружия, снятия санкций с РФ, заявления о прямых переговорах с вожаками ДНР/ЛНР. Она также подтверждает слова Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) о гражданском конфликте на Донбассе, а не агрессии РФ", - сказал О.Барна с трибуны парламента в среду.
По его словам, Н.Савченко стала проектом ФСБ РФ.
"Эти все факты - продолжение гибридной войны против Украины, начиная с развала Оранжевой революции в 2007 году, развала армии и заканчивая теми акциями, которые проходят под Верховной Радой за деньги Курченко (скрывающийся в РФ бизнесмен Сергея Курченко - ИФ). Нам хватит играться в политику, нам нужно стать патриотами, потому что, по словам некоторых псевдоактивистов, есть стремление утвердить господство "русского мира" в Украине", - отметил О.Барна.
Он также отметил, что "мы не имеем права давать юридическую оценку деятельности Надежды Савченко, потому что это компетенция правоохранительных органов и спецслужб, но мы можем дать политическую оценку ее деятельности".
"Независимо от политической принадлежности, у нас должна быть одна цель - служение украинскому народу. Я уважаю тех, кто защищал страну на Востоке Украины, достоинство на Майдане, всех боевых побратимов, которые воевали со мной в Станице Луганской и Широкино. Они являются образцом гражданской позиции и достоинства. Однако ветераны АТО тоже должны быть законопослушными и осознавать угрозы, которые стоят перед Украиной", - сказал О.Барна.