События

13:10 21.03.2018

Барна: Ситуация вокруг Савченко - это продолжение гибридной войны против Украины

Барна: Ситуация вокруг Савченко - это продолжение гибридной войны против Украины

Народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Олег Барна отмечает, что заявления внефракционного народного депутата Надежды Савченко являются примерами российского влияния на украинских политиков и являются частью гибридной войны, ведущейся РФ против Украины, сообщается на официальном сайте партии БПП.

"Примером российского влияния на политиков являются заявления Надежды Савченко об отказе Украине в предоставлении летального оружия, снятия санкций с РФ, заявления о прямых переговорах с вожаками ДНР/ЛНР. Она также подтверждает слова Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) о гражданском конфликте на Донбассе, а не агрессии РФ", - сказал О.Барна с трибуны парламента в среду.

По его словам, Н.Савченко стала проектом ФСБ РФ.

"Эти все факты - продолжение гибридной войны против Украины, начиная с развала Оранжевой революции в 2007 году, развала армии и заканчивая теми акциями, которые проходят под Верховной Радой за деньги Курченко (скрывающийся в РФ бизнесмен Сергея Курченко - ИФ). Нам хватит играться в политику, нам нужно стать патриотами, потому что, по словам некоторых псевдоактивистов, есть стремление утвердить господство "русского мира" в Украине", - отметил О.Барна.

Он также отметил, что "мы не имеем права давать юридическую оценку деятельности Надежды Савченко, потому что это компетенция правоохранительных органов и спецслужб, но мы можем дать политическую оценку ее деятельности".

"Независимо от политической принадлежности, у нас должна быть одна цель - служение украинскому народу. Я уважаю тех, кто защищал страну на Востоке Украины, достоинство на Майдане, всех боевых побратимов, которые воевали со мной в Станице Луганской и Широкино. Они являются образцом гражданской позиции и достоинства. Однако ветераны АТО тоже должны быть законопослушными и осознавать угрозы, которые стоят перед Украиной", - сказал О.Барна.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд начал рассматривать апелляцию на арест Рубана, Н.Савченко хочет взять его на поруки

Савченко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Луценко к дисциплинарной ответственности

Никто из депутатов не видел оружия у Савченко в Раде в четверг

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Депутаты от "Народного фронта" обсуждали с Савченко в четверг только ее обвинения в адрес Парубия

Савченко покинула заседание Рады после разговора с ней парламентариев

ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса

Савченко готова к проверке на детекторе лжи и извинилась за обвинения Парубия

Савченко вышла после допроса в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд разрешил защите Януковича допросить еще четырех свидетелей

Массовая забастовка работников транспорта пройдет во Франции в четверг

Руководитель фракции "Самопомич" опасается, что ситуация вокруг НАБУ и САП может привести к разрушению этих органов

Правительство создало рабгруппу по разрешению системных проблем иностранных инвесторов

Националисты пикетировали администрацию президента с требованием уволить главу Николаевской обладминистрации

Прокуратура Киева требует отменить ДПТ Совских прудов в Киеве

Суд разрешил допрос Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича в режиме видеосвязи из России, но без привлечения каких-либо органов РФ

Кличко 22-23 марта посетит Германию

В Украине на срочную службу в апреле-мае 2018 года призовут более 15 тысяч человек

Свидетель защиты Януковича из Крыма рассказала о нападениях на автобусы при возвращении с "антимайдана" в 2014 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА