События

12:42 21.03.2018

В Украине сохранится зимняя погода с дневными оттепелями

В Украине сохранится зимняя погода с дневными оттепелями

В ближайшие сутки, 22 марта, над территорией Украины останется холодная воздушная масса, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь южной части - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине - без существенных осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму пройдет снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1974 году, а самая низкая ночью – на отметке 18,4 градусов мороза в 1942 году.

В пятницу, 23 марта, в южной части Украины утром и днем пройдет мокрый снег, местами с дождем, местами гололед; на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-14° мороза, в южных областях 3-9° мороза, в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и Крыму 3-9° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 3-5 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 1-3° тепла.

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