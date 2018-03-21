События

11:52 21.03.2018

Суд в РФ оставил украинца Павла Гриба под стражей до начала мая

Суд в РФ оставил украинца Павла Гриба под стражей до начала мая

Суд в России оставил гражданина Украины Павла Гриба под стражей до 4 мая, сообщил его отец Игорь Гриб.

"20.03.18 состоялся очередной апелляционный суд. Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ", - написал И.Гриб на странице в "Фейсбуке".

По его словам, Павлу в СИЗО не разрешают ни писем, ни свиданий, в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону поступило очередной официальный отказ следователя в разрешении на свидание с мамой П.Грибом.

И.Гриб также выложил фотографию сына, отметив, что он истощен.

"Павел улыбается, увидев маму и украинского консула, который успел сделать это фото, пока их не выгнали из зала суда", - отметил И.Гриб.

В свою очередь, спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере написала: "20.03 рос. суд оставил политического узника П.Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не пустили мать посетить сына. Требуем освободить Гриба".

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Решением суда от 2 марта срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая 2018 года.

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