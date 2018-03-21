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11:35 21.03.2018

Муженко и командующий ССО НАТО договорились об активизации деятельности

Муженко и командующий ССО НАТО договорились об активизации деятельности

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий Сил специальных операций НАТО Колин Килрейн (Colin J. Kilrain) договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций (ССО).

"Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО – ИФ). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном (Vice Admiral Colin J. Kilrain)", - написал В.Муженко в микроблоге в Twitter.

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