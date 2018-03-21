События

11:32 21.03.2018

Пограничники изъяли у украинца автомобиль за попытку контрабанды килограмма янтаря

Пограничники изъяли у украинца автомобиль за попытку контрабанды килограмма янтаря

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины изъяли у гражданина Украины автомобиль "Рено" польской регистрации за попытку вывоза на нем в Польшу 1,2 кг необработанного янтаря, сообщает пресс-служба погранведомства.

"Неудачным было путешествие для нашего соотечественника в Польшу в прошлые сутки. Мужчина направлялся через пункт пропуска "Ягодин", однако пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни обнаружили в автомобиле "Рено" польской регистрации, в котором он ехал, необработанные камни янтаря. Всего в полостях панели приборов было найдено более 1,2 килограмма "солнечных камней", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, сумма оценки конфиската составила более 130 тысяч гривень.

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