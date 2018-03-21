События

11:03 21.03.2018

Суд допрашивает жительницу Крыма по делу о госизмене Януковича

Суд допрашивает жительницу Крыма по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева начал допрос жительницы Крыма Оксаны Медиевой в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Она является свидетелем защиты, принимала участие в акциях поддержки власти во время Майдана в 2014 году и при возвращении домой была, по утверждению адвокатов В.Януковича, избита вместе с другими жителями Крыма в районе города Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

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Интерфакс-Украина
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