На праздновании Навруза в Кабуле совершен теракт, множественные жертвы

Не менее 26 человек погибли, еще 18 получили ранения в среду в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, сообщил журналистам представитель МВД Афганистана.

В свою очередь начальник третьего полицейского участка Кабула Абдулхамид Чакари сообщил телеканалу Tolo News, что для теракта был использован заминированный автомобиль.

Место взрыва блокировано сотрудниками силовых структур. Кареты "скорой помощи" вывозят с места теракта пострадавших.

Ни одна из действующих в стране террористических организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Навруз - у иранских и тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама.