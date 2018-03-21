События

10:40 21.03.2018

Митинг пенсионеров силовых структур за справедливое соцобеспечение проходит в центре Киева

Митинг пенсионеров силовых структур под названием "Против асоциальной политики правительства" проходит в Мариинском парке возле правительственного квартала в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 100 пенсионеров и ветеранов различных силовых структур собрались у памятника Ватутину в Мариинском парке для проведения митинга.

Ранее заявлялось, что во время акции участники пройдут к зданиям Верховной Рады, правительства и администрации президента, но из-за погодных условий решили провести митинг без проведения шествия.

Главное требование протестующих – установление справедливых пенсий для военных пенсионеров и ветеранов.

По словам актива, принятые ранее постановления правительства не отображают всех требований ветеранов.

Кроме того, они заявляют, что не нужно разрабатывать и принимать новый закон о пенсионном обеспечении, так как действующие законы в силе установить справедливое пенсионное обеспечение, если данные нормативные акты реализовывать.

Среди требований протестующих – проведение "круглого стола" под председательствованием председателя Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По словам участников акции, если в ближайшее время их требования не будут выполнены, то в середине апреля будет проведена всеукраинская акция протеста.

По состоянию на 10.10 акция проходит мирно, выступают активисты, митинг охраняют несколько сотрудников полиции коммуникации.

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