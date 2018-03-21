Боевики обстреливают позиции у Станицы Луганской, чтобы разведение сил не состоялось

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции возле Станицы Луганской с тем, чтобы воспрепятствовать разведению сил и средств, подчеркивают в штабе АТО.

"Боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон, в районе населенного пункта Станица Луганская. Здесь вчера около 19.25 пророссийские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом обстреле украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке" в среду утром.

В штабе отметили, что как предыдущий обстрел позиций у Станицы Луганской, произошедший 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелании главарей оккупационной администрации РФ покинуть удерживаемые позиции.

"Со своей стороны подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - сказано в сообщении.