Полиция демонтировала инженерные заграждения на участке автодороги под Мариуполем, где часто возникали ДТП

По инициативе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области был осуществлен демонтаж невзрывчатых инженерных заграждений (тетрапод) на скоростном участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения "Славянск - Донецк – Мариуполь".

Как сообщил Волновахский отдел полиции, этот участок является основной и почти единственной транспортной артерией Мариуполя на северном сообщении. Из-за расположения на скоростном участке этих сооружений, полного отсутствия внешнего искусственного освещения, во время атмосферных осадков в виде тумана, дождя и снега участок становился крайне опасным. Так, только за период с начала года на этом участке автодороги произошло 25 ДТП, в которых 10 человек получили телесные повреждения.

По результатам проверки был сделан вывод о том, что установленные устройства не используются какими-либо подразделениями и формированиями, выполняющими задачи в составе антитеррористической операции, и нет никакой необходимости в их расположении на автодороге.

После демонтажа данных конструкций автомобильная дорога общего пользования государственного значения "Славянск - Донецк – Мариуполь" стала более безопасной для водителей.