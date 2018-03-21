События

10:33 21.03.2018

Полиция демонтировала инженерные заграждения на участке автодороги под Мариуполем, где часто возникали ДТП

 По инициативе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области был осуществлен демонтаж невзрывчатых инженерных заграждений (тетрапод) на скоростном участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения "Славянск - Донецк – Мариуполь".

Как сообщил Волновахский отдел полиции, этот участок является основной и почти единственной транспортной артерией Мариуполя на северном сообщении. Из-за расположения на скоростном участке этих сооружений, полного отсутствия внешнего искусственного освещения, во время атмосферных осадков в виде тумана, дождя и снега участок становился крайне опасным. Так, только за период с начала года на этом участке автодороги произошло 25 ДТП, в которых 10 человек получили телесные повреждения.

По результатам проверки был сделан вывод о том, что установленные устройства не используются какими-либо подразделениями и формированиями, выполняющими задачи в составе антитеррористической операции, и нет никакой необходимости в их расположении на автодороге.

После демонтажа данных конструкций автомобильная дорога общего пользования государственного значения "Славянск - Донецк – Мариуполь" стала более безопасной для водителей.

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