РФ частично ограничила движение грузовиков через границу

Утром в среду на границе с РФ фиксируется определенное скопление грузовых транспортных средств, которые двигаются на выезд из Украины, в связи с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции, сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно прекращен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов. На данное время ограничено движение грузовых транспортных средств, которые направляются транзитом через РФ", - поясняется в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, на украинском пограничном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) в настоящее время скопилось 45 грузовиков, а в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) - 35.