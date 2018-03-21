События

10:02 21.03.2018

В Швейцарии граждан ФРГ обвинили в экономическом шпионаже

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Германии в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны, сообщают немецкие и швейцарские СМИ.

В число обвиняемых входят штутгартский адвокат и двое бывших сотрудников одного из швейцарских банков. По данным следствия, они передавали судебным и другим органам ФРГ внутреннюю банковскую документацию. Теперь им грозит тюремное заключение сроком от трех лет.

Обвиняемые заявили, что посылали в Германию документы для того, чтобы оказать помощь в расследовании одной из самых громких налоговых махинаций последних лет - так называемые сделки Cum-ex, сообщает Deutsche Welle. Ряд международных банков, включая JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays, HSBC, подозреваются в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно.

По оценкам экспертов, налоговые потери Германии из-за действий финорганизаций могли превышать 10 млрд евро.

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