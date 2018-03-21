НАБУ завершило досудебное расследование в отношении судьи ВАСУ обвиняемого в декларировании недостоверных данных

В Национальном антикоррупционном бюро завершили досудебное расследование в отношении судьи Высшего административного суда Украины по подозрению в декларировании недостоверных данных, сообщают в пресс-службе НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверных данных")", - говорится в сообщении.

14 марта 2018 года судье и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По версии следствия, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларациях 2015 и 2016 годов. Речь идет об объектах недвижимости (две квартиры в центре Киева), владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и находившихся в постоянном пользовании судьи. В соответствии с п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", это имущество должно быть отражено в его ежегодных декларациях.

Детективы НАБУ считают, что судья обратился к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебного жилья в Киеве.

О подозрении в недекларировании сведений судье было сообщено 13 декабря 2017 года.

Детективы НАБУ начали расследование в апреле 2017 года по собственным наработкам, на основании обращений граждан и публикаций в СМИ.

Также, в НАБУ напоминают, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.