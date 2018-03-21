В Одесской области без газоснабжения остаются 8 многоэтажек

В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области вследствие отсутствия лимита газа без газоснабжения остаются 8 крышных котельных обеспечивающих теплоснабжением более 2 тыс. жителей.

"С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза", - говорится в сообщении.

Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта.