События

08:02 21.03.2018

В Одесской области без газоснабжения остаются 8 многоэтажек

     В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области вследствие отсутствия лимита газа без газоснабжения остаются 8 крышных котельных обеспечивающих теплоснабжением более 2 тыс. жителей.

      "С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза", - говорится в сообщении.

      Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта.

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