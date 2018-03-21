События

06:15 21.03.2018

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, один получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, один получил боевую травму

    За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен и еще один получил боевою травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. За прошедшие сутки агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в среду утром.

      На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья вели огонь по защитникам Авдеевки.

      На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы незаконные вооруженные формирования применили по защитникам Луганского.

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Интерфакс-Украина
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