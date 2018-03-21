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02:18 21.03.2018

В Запорожье полиция расследует причины смерти бывшего депутата Генического райсовета

Запорожская полиция расследует причины смерти бывшего депутата Генического районного совета (Херсонская область) Константина Гурулева, который с травмой головы был доставлен в больницу с железнодорожного вокзала в Запорожье.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области, 14 марта в Коммунарское отделение Нацполиции Запорожья поступило сообщение, что в запорожской городской больнице  внезапно умер мужчина возрастом около 35 лет.

Полицейские установили личность погибшего по документам и банковским картам, которые находились в его личных вещах. Выяснилось, что это житель Херсонской области 1982 года рождения, бывший депутат Генического районного совета.

В полиции подчеркнули, что следствие опровергает версию СМИ об убийстве бывшего депутата с целью ограбления. Камеры видеонаблюдения в зале ожидания зафиксировали, что мужчина находился там с 15 часов 12 марта, по визуальным признакам он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел видимых телесных повреждений. Также на вокзале мужчина в конфликты не вступал, и все время находился в поле вокзальных камер видеослежения. Однако, уже ночью 13 марта ему стало плохо.

"Его в состоянии алкогольного опьянения без видимых телесных повреждений медики сопроводили в автомобиль скорой помощи и доставили в больницу. Позже у него диагностировали травму головы. Была проведена операция, но, не приходя в сознание, мужчина умер" - отмечается в сообщении полиции.

Для установления причин смерти следствием  назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины с пометкой – "несчастный случай". Как утверждают интернет-издания Херсонской области, депутат Гурулев прибыл  в Запорожье, чтобы улететь из местного аэропорта в Турцию, однако из-за нелетной погоды рейс был отменен.

Односельчане погибшего сообщили журналистам, что несколько дней не имели никакой информации о пропавшем мужчине, и якобы самостоятельно организовали его поиски в Запорожье.

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