События

23:07 20.03.2018

В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

В Запорожсой области из-за ухудшения погодных условий - осадков и гололедицы, на ряде трасс государственного значения нынешней ночью ограничено движение грузовиков и маршрутных автобусов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС Запорожской области, в связи с усложнением погодных условий с 21:30 20 марта до 09:00 утра 21 марта ограничено движение крупногабаритного и маршрутного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.Кременчуг) - Мариуполь, км 450+455 – км 474+193, и Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 308+489 – км 318 + 489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

Также спасатели ГУ ГСЧС региона обратились к землякам с просьбой - из-за ухудшения погодных условий 21 марта – гололедицы, осадков в виде мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега - воздержаться от поездок на большие расстояния автобусами и на личном автотранспорте. А также придерживаться правил дорожного движения.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одессу запрещен въезд большегрузного транспорта

В Украине в ближайшие сутки ожидаются метели и гололедица

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

В Харьковской области спасатели извлекли из заносов 12 грузовиков и 2 "скорых"

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства в связи с непогодой

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город с вечера пятницы из-за надвигающегося ненастья

Синоптики прогнозируют сильные снегопады на севере и западе Украины в субботу

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС учтет результаты дискуссий США по стали и алюминию

Украинский военный ранен под Песками во вторник

Нардепа Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля

Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Непризнание выборов президента РФ в Крыму станет дополнительным аргументом для расширения санкций – Петренко

Следствие рассматривает 5 версий в деле о гибели и.о. директора Николаевского аэропорта Волошина

Джонсон объяснил решение о недопуске представителей РФ к Скрипалям действующими в Великобритании правилами

Церковь Англии переходит на бесконтактные пожертвования

МИД Украины требует от России пустить консула к Сенцову

СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА