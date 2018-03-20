В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

В Запорожсой области из-за ухудшения погодных условий - осадков и гололедицы, на ряде трасс государственного значения нынешней ночью ограничено движение грузовиков и маршрутных автобусов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС Запорожской области, в связи с усложнением погодных условий с 21:30 20 марта до 09:00 утра 21 марта ограничено движение крупногабаритного и маршрутного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.Кременчуг) - Мариуполь, км 450+455 – км 474+193, и Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 308+489 – км 318 + 489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

Также спасатели ГУ ГСЧС региона обратились к землякам с просьбой - из-за ухудшения погодных условий 21 марта – гололедицы, осадков в виде мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега - воздержаться от поездок на большие расстояния автобусами и на личном автотранспорте. А также придерживаться правил дорожного движения.