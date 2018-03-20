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20:54 20.03.2018

В Одессу запрещен въезд большегрузного транспорта

В Одессу запрещен въезд большегрузного транспорта

Одесский городской совет запретил въезд в город грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта с 18:00 до 23:00 20 марта, сообщила пресс-служба мэрии.

Запрет введен в связи со сложными погодными условиями (выпадение обильных осадков в виде снега, метель, гололедицу, сильный штормовой ветер).

Как сообщалось, Одесская областная государственная администрация перевела оперативные службы области в усиленный режим работы из-за очередного ухудшения погодных условий в регионе.

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Интерфакс-Украина
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